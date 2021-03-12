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الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أصبح الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً جديداً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالتزكية الجمعة 12- 3- 2021.

وانسحب كل من الإيفواري جاك أنوما والسنغالي أجوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى من المنافسة على رئاسة الاتحاد .

وحصل جاك أنوما على منصب مستشار الرئيس، كما أصبح الثنائي سنغور وولد يحيى نائبان للرئيس الجديد .

وأعرب الرجل الذي يعتبر أول جنوب أفريقي يرأس «كاف» عن سعادته بعد فوزه بالمنصب الجديد وأعرب في كلمة عن شكره لاختياره لهذا المنصب الذي وصفه بالتشريف الكبير على حد قوله .

وتابع: «أشكر أيضا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وتشجيعه للعمل في إطار الوحدة لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين جميعاً تحت راية واحدة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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