شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو: الفريق الياباني لن يحصل علي اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وزيرة الأولمبياد في اليابان، تامايو ماروكاوا، إن الفريق الياباني المشارك في ألعاب طوكيو 2020 لن يحصل على أي لقاح صيني ضد فيروس كورونا لأن البلاد لم تجيزها بعد، وذلك نقلا عن شبكة إن.إتش.كيه.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس أن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت تقديم جرعات للمشاركين في أولمبياد طوكيو ودورة الألعاب الشتوية في بكين 2022.

من جانبه كشف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في اجتماع عبر الإنترنت وفوجئ توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للأولمبياد بالإعلان. ورفض موتو التعليق أمس الخميس، في حين أكدت ماروكاوا اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي تغيير في خطة اللجنة المنظمة لإقامة أولمبياد آمنة بغض النظر عن تطعيم المشاركين.

وأشارت إلى أن الرياضيين اليابانيين لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح، نافية عدم علمها عن أي شركة صينية تقدمت إلى اليابان للموافقة على اللقاحات.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.