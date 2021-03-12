شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحذر من مشاركة على معلول أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر الجهاز الطبى للنادى الأهلى من التعجل بالدفع بعلى معلول، الظهير الأيسر للفريق، أمام فيتا كلوب ، الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدورى المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا ، خوفاً من تجدد إصابته فى العضلة الضامة، والتى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق فى بارين ميونخ ، بمونديال الأندية الذى أقيم مؤخرا فى قطر، وذلك لتخوف الجهاز الطبى من الضغوط التوقعة فى المباراة فضلاً عن عدم اكتمال لياقة اللاعب الذى أنهى برنامجه العلاجى مؤخرا وستتم مشاركته فى التدريبات الجماعية غدا السبت .

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن طبيب الفريق أحمد أبوعبلة شدد على ضرورة منح الفرصة كاملة أمام معلول قبل السماح له بالمشاركة فى المباريات الرسمية، وينتظر أن يجتمع الطبيب مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق غدا السبت قبل السفر إلى الكونغو لمناقشة مصير على معلول والاستقرار على القرار النهائى بشأن مشاركته فى المباراة .

ويطير الأهلى غدا السبت الى الكونغو عبر طائرة خاصة وتقرر خوض الفريق تدريبات صباح غد لإتاحة الفرصة للراحة عقب الوصول، على أن يبدأ الأهلى تدريباته فى الكونغو الأحد استعدادا للمباراة ، واطمأن الجهاز الإدارى بالفريق على كافة التحضيرات الخاصة بإقامة البعثة وملعب التدريب .