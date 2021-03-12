شكرا لقرائتكم خبر عن منصور الفارسي يتوج بطلاً لسباق الوصل للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيح السلم: مسعد عبد الوهاب

توج الفارس الإماراتي منصور سعيد الفارسي بطلاً لسباق كأس الوصل للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي أقيم، أمس الخميس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 58 فارساً وفارسة من إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

حقق الفارسي اللقب على ظهر الجواد «صامد» المملوك لإسطبلات «إس إس 2»، وسجل زمناً قدره 04:25:51 ساعة، وحلت الفارسة الأوروجويانية لوبا ليوني فاريلا في المركز الثاني على ظهر الجواد «إس إم فاجوانيتا» المملوك لإسطبلات الكمدة، وسجلت زمناً قدره 04:28:33 ساعة، وجاء الفارس الإماراتي سعيد محمد المهيري في المركز الثالث على ظهر الجواد «آر بي أنفرنو» المملوك لإسطبلات «إس إس 2» وسجل 04:35:21 ساعة، تلته في المركز الرابع الفارسة الإماراتية طاهرة إبراهيم شاهدادي على ظهر الجواد «تونكي دي بوارشي» المملوك لإسطبلات الكمدة وبزمن 04:36:25 ساعة، وبرايان فيريرا على ظهر الجواد «داكار» المملوك لإسطبلات مطر للقدرة في المركز الخامس بزمن 04:49:29 ساعة.

وعقب انتهاء المنافسات قام يوسف الملا نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.

وحصل بطل السباق على الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول وقدرها 200 ألف درهم، والثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألفاً، والرابع 50 ألفاً، والخامس 35 ألف درهم، كما حصل أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم.

ومن المقرر أن تتواصل السباقات في مدينة دبي للقدرة، يوم غد السبت، بإقامة سباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 10 كيلومترات.