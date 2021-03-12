شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يعود بالخمسة و«الساحر» بالأربعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عاد الشارقة إلى لغة الانتصارات من جديد بعد 3 هزائم وتعادلين، بفوزه الكبير على ضيفه خورفكان 4-1 الخميس في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وكان الشارقة غاب عن لغة الفوز منذ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي،إلا أنه عاد في الوقت المناسب، بعد مباراة شهدت تألق «الساحر» البرازيلي إيجور كورنادو الذي سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك»،بعد أن غاب أيضاً عن التسجيل في آخر 5 مباريات.

وافتتح كورنادو التسجيل لـ«الملك» بعد مرور 6 دقائق فقط إثر ركلة حرة رائعة، ثم عاد النجم البرازيلي ليضع الثاني في شباك خورفان بطريقة فنية (17)، وسجل وليد سراج بالخطأ في مرماه الهدف الثالث(37)، لكن كورنادو سجل الرابع لفريقه والثالث له من ركلة جزاء (43)، ليسجل أول ثلاثية في شوط واحد في الدوري الإماراتي.

وسجل البرازيلي رامون هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 71، ثم سجل كورنادو الخامس لفريقه والرابع له.

ورفع الشارقة رصيده إلى 40 نقطة، ليصعد مؤقتاً للمركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الجزيرة المتصدر.