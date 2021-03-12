شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» بطل دوري الشباب للكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُوج نادي الإمارات بلقب مسابقة دوري الشباب للموسم الرياضي 2020-2021 بعد حصده 33 نقطة من 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3، مقابل خسارة وحيدة.

وقام أحمد بن درويش النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمود حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، بتسليم درع مسابقة الدوري والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الإمارات، بعد المباراة الختامية للمسابقة التي جمعت فريق الإمارات بفريق شباب الأهلي الوصيف في استاد الإمارات في إمارة رأس الخيمة، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1، كما تم تسليم الميداليات الفضية لأعضاء فريق شباب الأهلي.

وسجل أهداف فريق الإمارات بهاء الدين بن مصطفى في الدقيقة 22، وسلطان علي في الدقيقة 70، و تياجو جارسيس في الدقيقة 78، فيما سجل هدف شباب الأهلي اللاعب خالد الأصبحي في الدقيقة 53.