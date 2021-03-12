شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يهدد انضمام عبد الله السعيد للمنتخب قبل مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بين عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ويوسف أوباما لاعب الزمالك لضم أحدهما للمعسكر المقبل استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.
واستقر الجهاز الفنى للمنتخب على ضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى للقائمة النهائية لمعسكر الفراعنة، إلا أنه لم يحسم اللاعب الثانى فى هذا المركز، لذا يفاضل الجهاز بين عبد الله السعيد ويوسف أوباما لضم أحدهما للمعسكر المقبل.
ويشهد الموسم الجارى تراجعا فى مستوى عبد الله السعيد الذى لا يشارك أساسيا مع ناديه منذ فترة، فى الوقت الذى يقدم فيه يوسف أوباما مستوى مميزاً بجانب تصدره جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى حتى الآن.
وفضل الجهاز الفنى الإنتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الافريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها.
وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) ،ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي )، وأحمد حجازي (اتحاد جده السعودي ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني ) ومصطفي محمد (جالطة سراي التركي).
ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات