شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يهدد انضمام عبد الله السعيد للمنتخب قبل مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بين عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ويوسف أوباما لاعب الزمالك لضم أحدهما للمعسكر المقبل استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب على ضم محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى للقائمة النهائية لمعسكر الفراعنة، إلا أنه لم يحسم اللاعب الثانى فى هذا المركز، لذا يفاضل الجهاز بين عبد الله السعيد ويوسف أوباما لضم أحدهما للمعسكر المقبل.

ويشهد الموسم الجارى تراجعا فى مستوى عبد الله السعيد الذى لا يشارك أساسيا مع ناديه منذ فترة، فى الوقت الذى يقدم فيه يوسف أوباما مستوى مميزاً بجانب تصدره جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى حتى الآن.

وحدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر يوم 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومي 25 و 29 مارس الجارى في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفنى الإنتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الافريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها.

وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) ،ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي )، وأحمد حجازي (اتحاد جده السعودي ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني ) ومصطفي محمد (جالطة سراي التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه علي تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات