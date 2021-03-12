شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 مباريات "تحت أشعة الشمس" تثير قلق الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة فيتا كلوب بطل الكونغو، والمقرر لها ظهر الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يحتاج فيها الأهلى للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى فى البطولة الأفريقية التى يحمل المارد الأحمر لقبها.

ويتصدر سيمبا التنزانى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويأتى فيتا كلوب وصيفاً برصيد 4 نقاط، ثم الأهلى ثالثاً بـ 4 نقاط، وأخيراً المريخ برصيد نقطة واحدة.

وخاض الأهلى بالفترة الأخيرة 10 مباريات على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا لعبت ظهراً وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر نرصدها فى التقرير التالى:

خسر الأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019 .

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتنيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 بأخر لقاء أقيم ظهراً بأدغال أفريقيا.

ويخوض الأهلى 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السودانى فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.