شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر الفرنسي يقام فى تل أبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام النسخة القادمة من كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم في تل أبيب مطلع أغسطس المقبل، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحلية للعبة

وأقيمت هذه البطولة بالفعل في الصين عامي 2018 و2019، قبل العودة إلى فرنسا، حيث تم تأجيل نسختها لعام 2020 إلى 13 يناير الماضي بسبب الوباء.

وفاز باريس سان جيرمان بتلك المباراة بنتيجة 2-1 على أولمبيك مرسيليا، في أول لقب يحرزه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كمدرب لنادي العاصمة الفرنسية.

وقال نائب المدير العام للرابطة ماثيو فيكوت، في بيان إن إقامة المباراة في إسرائيل جزء من «التطور الدولي» للدوري الفرنسي، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة عروض الأندية والرابطة في الخارج، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

وستقام المباراة في ملعب بلومفيلد، حيث يلعب عادة مكابي تل أبيب، وهو ملعب معتاد في المسابقات الأوروبية، واستضاف أيضاً مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية في نوفمبر 2019، وودية أخرى بين أتلتيكو مدريد وبيتار أيضاً في نفس العام.

من ناحية أخرى، يترقب نادي باريس سان جيرمان، مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مع ناديه يوفنتوس، بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة لو باريزيان في تقرير لها، إلى أن إدارة باريس ترغب في ضم رونالدو أو ميسي، تحسبًا لرحيل كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن الإدارة الباريسية أعادت فتح ملف كريستيانو الثلاثاء الماضي فور خروج اليوفي من دوري الأبطال أمام بورتو.

ولفتت إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى كريستيانو، وحملته مسؤولية الفشل الأوروبي، وبات وجود الدون، أزمة كبرى، وأصبح راتبه السنوي 31 مليون يورو أقل مما يقدمه للفريق.

وتابعت الصحيفة أن الجدل حاليًا حول ما إذا كان كريستيانو رونالدو سيبقى في صفوف اليوفي لنهاية عقده أم يتم بيعه صيف 2021 قبل سنة كاملة من انتهاء عقده.