شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة عن الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب عن نادي الزمالك عدد من أهم اللاعبين المؤثرين في الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام نادي حرس الحدود في بطولة كأس مصر لكرة القدم .

وتأكد غياب كل من المغربي أشرف بن شرقي ولاعب الوسط المدافع طارق حامد والجناح المميز أحمد سيد زيزو لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود في كأس مصر .

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي الخميس 11- 3- 2021 ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري العام .

ويتولى الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بداية من مران الجمعة 12- 3- 2021 استعداداً لمواجهة فريق الترجي التونسي والمقررة الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، والتي ستجري على أرض ملعب استاد القاهرة، ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها والتمسك بأمل الصعود للدور قبل النهائي للبطولة .

ووضع الفرنسي كارتيرون خطة لإعادة تصحيح الأوضاع داخل الفريق الكروي الأول، يأتي في مقدمتها إعادة الانضباط بين لاعبي الفريق الكروي الأول ومحاولة السيطرة على خروج عدد من لاعبي الفريق عن النص خلال الفترة الأخيرة.

وحدد كارتيرون عقوبات مالية مغلظة في اللائحة الجديدة على اللاعبين المتمردين والمقصرين لإعادة الانضباط داخل الفريق، تصل إلى خصم مليون جنيه من مستحقات أي لاعب في الحالات القهرية.

ومثلما حدد كارتيرون عقوبات رادعة طالب أيضاً بمضاعفة مكافأة الفوز للاعبي الفريق في المباريات المحلية والإفريقية؛ لتكون بمثابة دافع لهم لتحقيق الفوز بالبطولات.

وسيقدم كارتيرون تصوره للائحة الجديدة للجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل اعتمادها والبدء في تطبيقها رسميا .

وحرص كارتيرون على التمسك بإجراء تعديلات على الجهاز الفني، حيث قرر الإطاحة بمدحت عبدالهادي المدرب العام السابق بالفريق وتمسك بالإبقاء على عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بسبب قناعته بقدراته الفنية خصوصاً أنه سبق أن عمل ضمن جهازه المعاون في ولايته الاولى للزمالك.

وأبلغ كارتيرون مسؤولي الزمالك بموافقته على تعيين أسامة نبيه في منصب المدرب العام للفريق خصوصاً أنه يتمتع بخبرات كبيرة في منصبه منذ كان مدرباً عاماً للمنتخب الوطني المصري في عهد هيكتور كوبر .