دورة قطر المفتوحة: فيدرر يودع المنافسات من مباراته الثانية في الدوحة

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الدوحة: ودع السويسري روجيه فيدرر المصنف اول عالميا سابقا دورة قطر المفتوحة في كرة المضرب من مباراته الثانية بخسارته امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 3-6 و6-1 و7-5 الخميس في ساعة و50 دقيقة في ربع النهائي.

وكان أسطورة الكرة الصفراء الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في آب/أغسطس المقبل، عاد إلى المنافسات من الباب الكبير بعد غياب نحو سنة لخضوعه لجراحتين في ركبته، بتحقيقه لفوزه الأول أمام البريطاني دانيال إيفانز في الدور الثاني الأربعاء.

وأعفي فيدرر المصنف ثانيا من خوض الدور الأول للدورة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2011، وذلك على غرار المصنفين الاربعة الاوائل.

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامناً مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في كانون الثاني/يناير 2020.

وهو الفوز الأول لباسيلاشفيلي على فيدرر في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن حيث ثأر لخسارته أمامه في الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة عام 2016.

ويلتقي باسيلاشفيلي في الدور المقبل مع الاميركي تايلور فريتز الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف الرابع 5-7 و6-3 و7-5.

وقال باسيلاشفيلي "بالتأكيد هذا لا يصدق، هو واحد من افضل لاعبي كرة المضرب على مر العصور وان تلعب امامه بالتأكيد يعني الكثير بالنسبة لي وانا سعيد بعودته وفوزي عليه".

وأضاف "لقد كان قدوتي وقدوة للعديد من لاعبي كرة المضرب والجماهير، هو لاعب رائع وانا سعيد جدا بالفوز. لم يكن لدي اي تطلع للفوز بهذه المباراة، كنت اود ان العب التنس فقط لان فيدرر اسطورة بالنسبة لي. الان عليّ التفكير في مباراة الغد التي ستكون مثيرة".

واستهل فيدرر المباراة بأفضل طريقة ممكنة فكسر ارسال باسياشفيلي في الشوط الرابع ليتقدم 3-1، وسنحت للاخير فرصتان لرد التحية للسويسري بيد انه أهدرهما لينجح فيدرر في حسم الشوط في صالحه والتقدم 4-1، ثم 5-2 قبل ان ينهيها في صالحه 6-3 في 37 دقيقة.

وضرب باسيلاشفيلي بقوة في المجموعة الثانية وكسر ارسال فيدرر في الشوط الثاني ليتقدم 2-صفر، ثم سنحت ثلاث فرص للسويسري لرد التحية في الشوط الثالث لكن دون جدوى ليتقدم الجورجي 3-صفر ثم 4-1 قبل ان يكسر ارسال السويسري للمرة الثانية في الشوط السادس ليتقدم 5-1 ثم كسب الشوط السابع لينهيها في صالحه 6-1 في 25 دقيقة.

واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثالثة الحاسمة حتى الشوط الحادي عشر عندما كسر الجورجي ارسال فيدرر ليتقدم 6-5 ثم كسب الثاني عشر لينهيها في صالحه 7-5 ثم المباراة.