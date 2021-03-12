شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تحتفل بعقد قران شقيقها عمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نور الشربيني، بطلة الاسكواش والمصنفة الأولى عالمياً، بعقد قران شقيقها عمر الشربيني، فى حفل عائلى بحضور الأقارب والأصدقاء، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد الذى ينطلق اليوم بإقامة بطولة بلاك بول الدولية.



عقد قران عمر الشربيني



عقد قران عمر الشربيني



عقد قران عمر الشربيني

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر مارس الجارى، قبل انطلاق الموسم الجديد، وواصلت نور الشربينى لاعبة سبورتنج هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، ليرتفع رصيدها لـ38 شهرا فى صدارة التصنيف بشكل عام.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.

وتأتى نوران جوهر فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تحل نور الطيب رابعا، وهانيا الحمامى فى المركز الخامس وسلمى هانى تأتى فى المركز العاشر، واحتلت روان العربي ويثرب عادل المركزين الـ 14 و15 على الترتيب.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مواعيد 5 بطولات بالموسم الجديد، وهي، مانشستر المفتوحة، الجونة الدولية، مورشيوس المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، وبطولة الأبطال التي تقام في ختام الموسم الجاري.

وتقام البطولة الأولى وهي مانشستر المفتوحة في الفترة بين 19 إلى 25 أبريل المقبل، وكان الثنائي، محمد الشوربجي ونور الطيب قد توجا بهذا اللقب في النسخة الماضية.

فيما تقام بطولة الجونة الدولية في الفترة بين 20 إلى 28 مايو المقبل بمدينة الجونة، حيث يحمل لقبها عن النسخة الماضية، علي فرج المصنف الأول عالمياً، والبطلة المعتزلة رنيم الوليلي.

كما تقام بطولة مورشيوس في الفترة بين 1 إلى 5 يونيو المقبل، وتستضيف بريطانيا بطولة الاسكواش المفتوحة في الفترة بين 14 إلى 20 يونيو المقبل، حيث يحمل لقبها كل من، محمد الشوربجي ونوران جوهر عن النسخة الماضية.

وأخيراً تقام بطولة الأبطال خلال الفترة بين 22 إلى 27 يونيو المقبل، في ختام الموسم الجاري حيث يشارك بها أقوى 8 لاعبين في الرجال والسيدات على مدار الموسم.