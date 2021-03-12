شكرا لقرائتكم خبر عن موعد رحيل باتشيكو عن القاهرة بعد فسخ عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365” موعد رحيل البرتغالي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن القاهرة بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، بناءً على قرار مسئولى النادي.

وكشف شريف فاروق، وكيل أعمال باتشيكو، أن المدرب البرتغالي سيغادر القاهرة فور استلام مستحقاته المالية لدى نادى الزمالك، وإنهاء علاقته بشكل رسمى مع القلعة البيضاء، بعد إخطاره شفهياً بفسخ التعاقد، ولكن يتبقى إنهاء الإجراءات التعاقدية بين الطرفين.

وأضاف وكيل باتشيكو، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المدرب البرتغالي سينتظر استلام راتبه المتأخر البالغ 3 أشهر وكذلك الشرط الجزائى البالغ شهرين، بعدها باتشيكو سيرحل عن مصر بعد انتهاء ارتباطه مع الفريق الأبيض بشكل رسمي عقب مباراة سيراميكا في الدوري والتي حسمها الزمالك بثنائية نظيفة.

رحيل باتشيكو جاء بعدما قاد فريق الزمالك فى 26 مباراة بمختلف البطولات منذ عودته إلى قيادة الفريق فنياً فى 28 سبتمبر 2020، نجح البرتغالى فى تحقيق 16 فوز و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم كان آخرها أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى أقيم على استاد رادس فى الجولة الثالث من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 3/1.

باتشيكو لم يحصد ألقاباً مع الفريق الأبيض، ففى بداية ولايته، خسر نهائى القرن أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1، ليتوج الأهلى بالنجمة التاسعة، كما ودع كأس مصر عقب الخسارة من طلائع الجيش فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3/1. وسجل لاعبو الزمالك مع باتشيكو، 34 هدفاً بمختلف البطولات، فيما استقبلت الشبك البيضاء 19 هدفاً آخر.