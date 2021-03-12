شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع مدرب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يتذكر كثيرون الأزمة المُثيرة التى حدثت بين فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي وعبد السعيد لاعب الأحمر السابق وبيراميدز الحالي بين شوطي إحدى مباريات الأهلي في الدوري.

الأزمة بدأت حينما تحدث السعيد مع مبروك اعتبره الأخير غير لائق فحدثت مشادة بينهما تطور الأمر وقتها إلى إرتفاع صوتهما قبل أن ينتهي الأمر.

وحدثت الأزمة بين شوطي مباراة الأهلي وإنبي في أخر مباريات الدوري خلال أغسطس 2015 حيث طالب السعيد خروجه من القائمه لشعوره بالإجهاد خاصة وأن المباراة كانت تحصيل حاصل لأن الزمالك كان قد حسم بطولة الدوري وقتها لصالحه.

ورفض مبروك طلب عبد الله السعيد وأصطحبه في المباراة لكنه لم يدفع به طوال الـ90 دقيقة ، وبعد المباراة قال المدير الفني للاعب:"هارد يا عبد الله.. فرد عليه اللاعب قائلاً وأنا مالى.. روح قول للاعبين اللى لعبوا الماتش"، وهنا استاء المدير الفنى وقال له: .عيب يا عبد الله تتكلم كدة!".

وحدثت مشادة بين الثنائي إلى أن تدخل اللاعبين والجهاز المعاون وانتهت الأزمة.