شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة قبل مباريات الجولة السادسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة دورى سوبر السلة إقامة 4 مباريات اليوم، فى إطار منافسات الدور الأول لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع الاتصالات، والجزيرة مع الجيش بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة.

ويتصدر فريق الجزيرة ترتيب فرق الدورى برصيد 10 نقاط جمعها من 5 مباريات محققا العلامة الكاملة، ويليه سلة الزمالك برصيد 9 نقاط، بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى واحدة، وفى المركز الثالث جاء الاتحاد السكندرى بعد أن فاز فى 3 مباريات وخسر فى اثنتين.

ويحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 8 نقاط، بعد الفوز فى 2 والخسارة فى 3 مباريات، ويليه سبورتنج فى المركز الخامس بنفس الرصيد، وعدد مرات الفوز والخسارة، وحل سموحة سادسا بنفس الرصيد أيضا، ويحتل المركزين السابع والثامن بالترتيب فى الجدول فريقى الاتصالات والجيش بخمسة نقاط لكلا منهما.

وتنتهى منافسات الدور الأول من البطولة يوم 9 أبريل القبل، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة .