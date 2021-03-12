شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يدعم الأهلي فى رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلى، قائمة المارد الأحمر فى رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى ببطولة أفريقيا، بعدما غاب معلول عن مباريات وتدريبات فريقه منذ عدة أسابيع، وتحديداً منذ مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية الأخير بقطر بسبب الإصابة.

وخاض على معلول طوال الفترة الماضية برنامجا تأهيليا للتعافى من إصابته بشد فى العضلة الخلفية، ولم يشارك على معلول فى تدريبات الأهلى الجماعية حتى أمس، وإن كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد أعلن أن اللاعب التونسى سيُشارك فى مران الفريق غداً قبل السفر للكونغو.

وتدرب الأهلي أمس بملعب التتش عقب الفوز مساء الأربعاء على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من بطولة الدورى المصرى.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم على أن يتدرب غداً ثم تطير البعثة عصراً للكونغو على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الهامة أمام فيتا كلوب.

ويلتقى الأهلى مع بطل الكونغو عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يحتاج فيها الأهلى للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى فى البطولة الأفريقية التى يحمل المارد الأحمر لقبها.