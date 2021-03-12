شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الزمالك مع باتشيكو لفسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خاصة مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق للفريق الكروى، عقب مباراة سيراميكا التى أقيمت مساء الخميس، لإخطاره بفسخ التعاقد رسميا.

وقاد باتشيكو الزمالك لآخر مرة أمام سيراميكا مساء الخميس، ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على استاد القاهرة، وحسمها الأبيض بهدفين نظيفين أحرزهما المغربى أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5 وإمام عاشور فى الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وعقب لقاء سيراميكا، عقد مسئولو الزمالك جلسة خاصة مع باتشيكو، تم خلالها إخطار المدرب البرتغالي باتخاذ قرار فسخ التعاقد، مشددين على أن القرار لظروف خاصة جدا وخارجة عن إرادة مسئولى النادى، ثم أعلن النادى الأبيض تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون مديرا فنيا.

وشدد مسئولو الزمالك خلال جلسة باتشيكو على الالتزام التام بسداد كافة مستحقات المدرب البرتغالي، سواء راتبه الشهرى خلال الـ 3 شهور الأخيرة، أو قيمة الشرط الجزائى فى عقده والبالغة راتب شهرين، دون الحديث عن تخفيض الشرط أو المستحقات المتأخرة.

وأكد باتشيكو لمسئولى الزمالك أنه سعيد للغاية على الفترة التى قضاها داخل النادى، متمنيا التوفيق للفريق فى المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، مؤكداً أنه يتمنى حصد الزمالك للبطولات الموسم الحالي، خاصة أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الألقاب محليا وقاريا.

ويرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسميا إلى باتشيكو، اليوم لإخطاره بشكل رسمى بفسخ التعاقد والالتزام بسداد قيمة مستحقاته المالية، وفقا لتأكيدات مسئولى النادى للمدرب البرتغالى فى جلسة الأمس.