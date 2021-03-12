اخبار الرياضه

لاعبو الزمالك يودعون باتشيكو بعد رحيله عن النادى.. اعرف قالوا إيه؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يودعون باتشيكو بعد رحيله عن النادى.. اعرف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم ولاعبى نادى الزمالك على وداع البرتغالى باتشيكو بعد رحيله أمس عن الإدارة الفنية للفريق وتولى كارتيرون خلفاً له، ونشر أكثر من لاعب فى الزمالك صورة باتشيكو عبر خاصية استورى إنستجرام، من بينهم طارق حامد وعبد الله جمعة، بالإضافة إلى الونش مدافع الفريق، ويوسف أوباما، والذين كتبوا جميعاً رسالة وداع لباتشيكو قالوا فيها: "شكراً على كل شىء وحظ سعيد لك".

 

طارق حامد على انستجرام
طارق حامد على انستجرام

 

عبد الله جمعة لباتشيكو
رسالة عبد الله جمعة لباتشيكو

 

اوباما
اوباما يودع باتشيكو

 

 

أما زيزو فكتب "شكراً لك على كل شىء قدمته وفعلته، وأتمنى لك كل الخير فى المستقبل".

 

وكانت قناة نادى الزمالك أعلنت على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمى باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى. 

 

زيزو
زيزو على انستجرام 

 

الونش
الونش يوجه رسالة لباتشيكو

 

 

 

كما تم الإعلان عن تولى الفرنسي باتريس كارتيرون الإدارة الفنية للفريق، وذلك بعدما حضر صباح الأمس إلى القاهرة عقب فسخ تعاقده مع التعاون السعودي.

من ناحية أخرى، حقق فريق الزمالك فوزا مهما على سيراميكا في الجولة الخامسة عشرة من الدورى والتى أقيمت باستاد القاهرة، بهدفين نظيفين، أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور فى الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا