- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يودعون باتشيكو بعد رحيله عن النادى.. اعرف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر
طارق حامد على انستجرام
رسالة عبد الله جمعة لباتشيكو
اوباما يودع باتشيكو
أما زيزو فكتب "شكراً لك على كل شىء قدمته وفعلته، وأتمنى لك كل الخير فى المستقبل".
وكانت قناة نادى الزمالك أعلنت على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمى باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى.
زيزو على انستجرام
الونش يوجه رسالة لباتشيكو
كما تم الإعلان عن تولى الفرنسي باتريس كارتيرون الإدارة الفنية للفريق، وذلك بعدما حضر صباح الأمس إلى القاهرة عقب فسخ تعاقده مع التعاون السعودي.
من ناحية أخرى، حقق فريق الزمالك فوزا مهما على سيراميكا في الجولة الخامسة عشرة من الدورى والتى أقيمت باستاد القاهرة، بهدفين نظيفين، أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور فى الدقيقة 18 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.