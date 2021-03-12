شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يودعون باتشيكو بعد رحيله عن النادى.. اعرف قالوا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم ولاعبى نادى الزمالك على وداع البرتغالى باتشيكو بعد رحيله أمس عن الإدارة الفنية للفريق وتولى كارتيرون خلفاً له، ونشر أكثر من لاعب فى الزمالك صورة باتشيكو عبر خاصية استورى إنستجرام، من بينهم ط ارق حامد وعبد الله جمعة، بالإضافة إلى الونش مدافع الفريق، ويوسف أوباما، والذين كتبوا جميعاً رسالة وداع لباتشيكو قالوا فيها: "شكراً على كل شىء وحظ سعيد لك".



طارق حامد على انستجرام



رسالة عبد الله جمعة لباتشيكو



اوباما يودع باتشيكو

أما زيزو فكتب "شكراً لك على كل شىء قدمته وفعلته، وأتمنى لك كل الخير فى المستقبل".

وكانت قناة نادى الزمالك أعلنت على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمى باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى.



زيزو على انستجرام



الونش يوجه رسالة لباتشيكو

كما تم الإعلان عن تولى الفرنسي باتريس كارتيرون الإدارة الفنية للفريق، وذلك بعدما حضر صباح الأمس إلى القاهرة عقب فسخ تعاقده مع التعاون السعودي.