شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد عودة بعثة منتخب المصارعة من المجر 48 ساعة بسبب الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو بعثة منتخب المصارعة الموجودة حالياً فى المجر عودة البعثة اليوم وإنهاء المعسكر المقام منذ 3 مارس الجارى، ضمن خطة الاستعداد للبطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

وجاء قرار عودة البعثة فى ظل إلغاء الطيران فى الموعد المحدد لعودة البعثة، وهو يوم 16 مارس الجارى، على أن يكون موعد أول طائرة يوم 19 من نفس الشهر، وهو ما يتعارض مع موعد انتهاء التأشيرة التى حصل عليها المنتخب، حيث تنتهى يوم 18 مارس.

ودخل لاعبو منتخب المصارعة معسكرا خارجيا فى المجر استعدادا للبطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب الشهر المقبل، وتخلل المعسكر مشاركة 3 لاعبين فى بطولة روما الدولية، حيث غادروا المجر، وشاركوا فى البطولة ثم عادوا مرة أخرى .

وحقق لاعبو منتخب المصارعة فضيتين فى بطولة روما، عن طريق سمر حمزة وعبد اللطيف منيع، ومن المقرر أن تغادر البعثة دولة المجر ظهر اليوم بسبب الطيران .