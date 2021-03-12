شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعتمد ألوان ملابس المنتخب الأولمبى فى طوكيو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ألوان ملابس منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى أولمبياد طوكيو 2021، وسيكون الزى الأصلى للفراعنة هو "الأحمر والأبيض والأسود"، بينما الزى الاحتياطى يتكون من "الأبيض والأسود والأبيض".

أما بالنسبة لحراس المرمى، فيرتدى حارس المنتخب الأولمبى الأساسى فى الأولمبياد الزى الأصفر الكامل، أما الزى الاحتياطى فهو "التركواز" أو الأزرق الفاتح، والزى الثالث باللون الرصاصى.

وطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، إرسال القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 50 لاعباً قبل منتصف شهر مايو المقبل، وهو الموعد النهائى لإرسال القائمة.

وشدد الفيفا، فى خطابه للمنتخب الأولمبى، على ضرورة التأكد من التسجيل والقيد فى القائمة المبدئية لأى لاعب أو مدرب أو إدارى أو طبيب، حيث سيتم اختيار القائمة النهائية للأولمبياد من بين القائمة الأولية، ولا يجوز إدراج أى اسم فى القائمة النهائية ليس موجودا فى القائمة الأولية.

كما أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى وقت سابق، الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بضرورة وضع اسم أى لاعب يفكر فى ضمه للأولمبياد فى القائمة "المفتوحة" التى سيتم إرسالها بحد أقصى يوم 9 أبريل المقبل.

وأوضح الفيفا فى الخطاب أن أى لاعب لن يقيد فى القائمة المفتوحة لأولمبياد طوكيو لن يكون بمقدور المنتخب ضمه فى القائمة النهائية بعد ذلك، حيث تنص لوائح البطولة على إدراج أى لاعب أو إدارى أو طبيب فى القائمة المفتوحة على أن يتم الاختيار من هذه الأسماء فقط فى القائمة النهائية للأولمبياد.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مد فترة قيد اللاعبين فى القائمة المفتوحة للأولمبياد حتى 9 ابريل المقبل لحين حسم المنتخبين المتأهلين من أمريكا الشمالية.

واستقر شوقى غريب على قيد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى القائمة المفتوحة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تنطلق فى يوليو المقبل.

وقال غريب لـ"الخليج 365"، إنه قرر وضع اسم صلاح فى القائمة حتى يحافظ على فرص انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبى لحين انتهاء المفاوضات والاتصالات مع ناديه الإنجليزى وحسم الأمر، خاصة أنه لابد من وضع محمد صلاح وأى لاعب يرغب في ضمه فى القائمة المفتوحة وكذلك الأولية حتى يحتفظ بفرص انضمامه انتظارًا للقائمة النهائية.

وكشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن القائمة المبدئية للفراعنة لأوليمبياد طوكيو 2021، تضم 50 لاعبًا، بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

يذكر أن المنتخب الأولمبى توج ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة وتأهل للأولمبياد طوكيو 2021 بجانب كوت ديفوار وجنوب افريقيا.