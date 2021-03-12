انسحاب رئيس الاتحاد الجزائري من انتخابات مجلس الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الانسحاب من سباق الترشح لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك قبل ساعات من انطلاق الجمعية العمومية رقم 43 للاتحاد الأفريقي (كاف) بمدينة الرباط المغربية.

وبعد انسحاب زطشي وجوستافو ندونج من غينيا الاستوائية، تأكد فوز المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، بمقعدي مجلس الفيفا عن مجموعة الدول الإفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية.

وقال صالح باي عبود، مسؤول الإعلام بالاتحاد الجزائري، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن زطشي "اتخذ قراره بعدما تأكد أن الأمور حسمت مسبقا"، موضحا أن رفض الفيفا لملف زطشي الشهر الماضي أثر كثيرا على حملته الانتخابية رغم أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ردت له الاعتبار في الأسبوع الماضي.

واتهم عبود أطرافا في الجزائر وخارجها بالعمل على إضعاف زطشي، من خلال مخاطبة الفيفا لرفض ملف ترشحه وهو حدث فعلا قبل قرار الكاس، مرجحا أن يقوم الاتحاد الجزائري بنشر الدليل الذي يفضح المتورطين في "إقصاء" رئيسه.

كذلك أشار عبود إلى قيام هيئات أخرى "جزائرية"، لم يذكرها، بالتحقيق في هذه القضية.