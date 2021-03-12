خاص.. سر تواجد خالد مرتجي في فندق مدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي السر وراء تواجد خالد مترجي، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر، في الفندق الذي يقيم فيه الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تم تنصيبه مديراً فنياً للزمالك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بعد توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن خالد مرتجي اعتذر عن عدم التواجد في حفل افتتاح فرع النادي بالأقصر، بسبب ارتباطه بعمله الخاص وظروف اجتماعات مع وفد أوروبي.

وأضاف أن مرتجي تواجد مع الوفد الأوروبي الذي يزور مصر حالياً داخل نفس الفندق، الذي تم تسكين فيه باتريس كارتيرون بحي الزمالك.

وأوضح: "مرتجي معتاد على التواجد في هذا الفندق بشكل يكاد يكون يومي، خاصة أنه نفس المكان الذي كان يقيم فيه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، بجانب أن كل الوفود التي تزور مصر ضمن نطاق العمل الخاص لعضو مجلس الإدارة يحرص على تواجدها هناك".

وتابع: "مرتجي كان يعقد اجتماعاً بشأن عمله الخاص مع الوفد الأوروبي، وتواجد كارتيرون في البهو وحرص المدرب الفرنسي على مصافحة عضو مجلس الأهلي، وهو شيء طبيعي جداً".

وأوضح: "كارتيرون كان مدربا للأهلي في وقت ما، وخالد مرتجي شخصية معروفة كعضو لمجلس إدارة الأهلي، بجانب إجادته لثلاث لغات بخلاف العربية، وكانت هناك علاقة صداقة بين مرتجي وكارتيرون، فمن الطبيعي حين يكون هناك لقاء بالمصادفة أن يتصافحان".

وأتم المصدر قائلا: "الأهلي متمسك ببقاء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في منصبه كمدير فني ولم يناقش أي شيء يخصه، وحتى إذا حدث ذلك يومًا ما، فإن كارتيرون لن يكون ضمن خيارات القلعة الحمراء".