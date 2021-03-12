الامارات | بالفيديو.. محمد النني يسعد "المدفعجية" بهدف "صاروخي".. وأرسنال يصفه بـ"الملك"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد النني يسعد "المدفعجية" بهدف "صاروخي".. وأرسنال يصفه بـ"الملك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش اللاعب المصري محمد النني دقائق مميزة أمس مع أرسنال في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، حين سجل هدفا صاروخيا دقائق بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني. وكان أرسنال قد حل ضيفا على أولمبياكوس اليوناني، وكان متقدما في النتيجة عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد، لكن هدف المغربي يوسف العربي لصالح اليونانيين جعل أرسنال تحت الضغط في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 79 تقدم أرسنال عن طريق رأسية غابريال مغاليس، ثم قرر المدرب الإسباني أرتيتا الدفع بالنني لتعزيز وسط الملعب بديلا لويليان قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، وذلك بعد أن بدأ يفقد السيطرة لصالح أولمبياكوس. وكانت المفاجأة أن النني وبعد دخوله بدقائق سجل هدف الاطمئنان بـ"قذيفة" من على مسافة بعيدة غالطت حارس أولمبياكوس، وسكنت شباك اليونانيين.

ونال النني الكثير من المديح، حيث سارع الحساب الرسمي لنادي أرسنال على "تويتر" لوصفه بـ"الملك"، كما اشاد به مدربه وزملاءه، وكذلك جمهور أرسنال على "تويتر". ومن شأن هذا الهدف أن يعيد النني بقوة إلى تشكيلة أرسنال بعد فترة ظل فيها على الدكة.

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