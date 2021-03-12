الامارات | رسمياً.. الإمارات تستضيف مباريات المجموعة السابعة في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإمارات تستضيف مباريات المجموعة السابعة في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي الإمارات لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات الإمارات، فيتنام، تايلند، ماليزيا وإندونيسيا. وستلعب المباريات بنظام التجمع في دبي خلال الفترة من الثالث إلى الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، وذلك في استاد زعبيل بنادي الوصل، واستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي اليوم: تفوق الملف الذي قدمه اتحاد كرة القدم على بقية الملفات، حيث لبى كُل الشروط والمعايير التي حددها الاتحاد الآسيوي من ملاعب مباريات وتدريب ومواصلات ومقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام والمنظمين وغيرهم، إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة الجميع" .

وأضاف "مثل التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة إضافة كبيرة جداً للملف، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السفر والوصول إلى مطار دبي الدولي والإجراءات المتعلقة بنظام الفحوصات الطبية وغيرها، إلى جانب وجود فرق عمل متخصصة ستعمل على مدار الساعة لتوفير كل احتياجات المنتخبات. وسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، ثم يواجه تايلاند يوم 7، وإندونيسيا يوم 11، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو.



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