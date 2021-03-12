شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة للمتمردين في الزمالك .. كارتيرون يبدأ ثورة التصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتولى الفرنسي باتريس كارتيرون ، مهمة الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بداية من مران الجمعة استعداداً لمواجهة فريق الترجي التونسي والمقررة الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، والتي ستجري على أرض ملعب استاد القاهرة ، ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها والتمسك بأمل الصعود للدور قبل النهائي للبطولة .

ووضع الفرنسي كارتيرون خطة لإعادة تصحيح الأوضاع داخل الفريق الكروي الأول، يأتي في مقدمتها إعادة الانضباط بين لاعبي الفريق الكروي الأول ومحاولة السيطرة على خروج عدد من لاعبي الفريق عن النص خلال الفترة الأخيرة.

وحدد كارتيرون عقوبات مالية مغلظة في اللائحة الجديدة على اللاعبين المتمردين والمقصرين لإعادة الانضباط داخل الفريق، تصل إلى خصم مليون جنيه من مستحقات أي لاعب في الحالات القهرية.

ومثلما حدد كارتيرون عقوبات رادعة طالب أيضاً بمضاعفة مكافأة الفوز للاعبي الفريق في المباريات المحلية والافريقية؛ لتكون بمثابة دافع لهم لتحقيق الفوز بالبطولات.

وسيقدم كارتيرون تصوره للائحة الجديدة للجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز خلال الساعات القليلة المقبلة، من اجل اعتمادها والبدء في تطبيقها رسميا .

وحرص كارتيرون على التمسك بإجراء تعديلات على الجهاز الفني، حيث قرر الإطاحة بمدحت عبد الهادي المدرب العام السابق بالفريق وتمسك بالابقاء على عمرو عبد السلام مدرب الحراس بسبب قناعته بقدراته الفنية خصوصاً أنه سبق أن عمل ضمن جهازه المعاون في ولايته الاولى للزمالك .

وابلغ كارتيرون مسؤولي الزمالك بموافقته علي تعيين أسامة نبيه في منصب المدرب العام للفريق خصوصاً أنه يتمتع بخبرات كبيره في منصبه منذ كان مدرباً عاماً للمنتخب الوطني المصري في عهد هيكتور كوبر .

وتمسك كارتيرون بالإبقاء على كامل أعضاء الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة ومعه الدكتور إبراهيم عنبه والدكتور عمرو المطراوي .

وطلب كارتيرون، من إدارة الزمالك البدء في التفاوض مع اللاعبين الذين يرغب ضمهم لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل والدخول في مفاوضات رسمية مع أنديتهم حتى يتثنى له لبحث عن بدائل في حال تمسك الأندية بلاعبيهم ورشح كارتيرون ثلاثة لاعبين لبدء التفاوض معهم هم ثنائي بيراميدز أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط ولابا كودجو مهاجم العين الإمارتي .