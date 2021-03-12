شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتجه إلى إعلان استضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم مجموعتة الرابعة من التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي أقر فيها الاتحاد القاري تنظيم الجولات المتبقية بنظام التجمع خلال فترة أيام الفيفا في يونيو المقبل.



وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعدَّ ملفًا متكاملًا يتضمن كافة الاشتراطات التي اشترطها الاتحاد القاري، فيما يخص استضافة الدول مجموعاتها في ظل أزمة تفشي كورونا، إضافة إلى توفير الملاعب الرسمية وملاعب التدريب، وأسماء الفنادق التي ستستضيف الفرق المشاركة ولجان الاتحاد الآسيوي، مع ملف كامل لكافة الإجراءات الاحترازية الطبية للحفاظ على سلامة الفرق المشاركة .

وتضم المجموعة الرابعة المنتخب السعودي وبجانبه كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين. من جانبه وافق الاتحاد الآسيوي على استضافة ثلاثة أندية سعودية «الهلال والنصر والأهلي» مجموعاتهم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021. وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، الموافقة على تنظيم مباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة في دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم الأندية السعودية الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة الآسيوية .