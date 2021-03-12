شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يضع الزمالك في ورطه بعد الاستغناء عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك مسؤولي اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون النادي، برفضه فكرة تخفيض قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع الفريق .

وشدد باتشيكوعلى أنه متمسك بكامل حقوقه سواء كان الشرط الجزائي أو مستحقاته المالية عن مكافآت المباريات أو قيمة راتبه الذي لم يتقاض شيئا منه حتى الآن.

وطالب باتشيكو إدارة الزمالك بالالتزام بما جاء في التعاقد الذي أبرمه مع نادي الزمالك حتى لا يضطر إلى التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على كامل مستحقاته.

ووعد مسؤولو اللجنة باتشيكو، بعدم الدخول في أي أزمة وإعطائه كافة مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجهت إدارة الزمالك الشكر لباتشيكو وجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية للفريق، مشددة على أنها كانت تتمنى استمراره لولا سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً في البطولة الأفريقية التي لم يحصل الفريق خلالها سوي على نقطتين من ثلاث مباريات، بعد التعادل مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والخسارة من الترجي التونسي في آخر جولة، فضلاً عن عدم السيطرة على نجوم الفريق والدخول في أزمة مع أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة أبرزهم شيكابالا وحازم إمام وأشرف بن شرقي .