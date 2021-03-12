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موعد مباريات اليوم الجمعة و القنوات الناقلة .. أستون فيلا و نيوكاسل و مواجهة في الدوري المصري

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تقدم المصري اليوم مواعيد مباريات الدوريات العالمية و تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات العالمية .

ويلعب سموحة وأسوان الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وتنطلق

الجولة الـ28 من

ويلعب نيوكاسل وأستون فيلا في بث مباشر في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة بي إن سبورت بريميوم «bein sport1».

في اليوم

يواجه نادي فالنسيا نظيره ليفانتي في الساعة 10 بتوقيت القاهرة عبر قناة bein sport Hd1.

اليوم

لاتيسو يواجه كروتوني تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، والـ5 بتوقيت ، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت أتش دي «bein sport Hd3».

أتالانتا يواجه سبيزيا كالتشو الساعة 9.45 م بتوقيت القاهرة
عبر قناة «bein sport Hd3».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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