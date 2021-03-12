شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة و القنوات الناقلة .. أستون فيلا و نيوكاسل و مواجهة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم المصري اليوم مواعيد مباريات الدوريات العالمية و تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات العالمية .

ويلعب سموحة وأسوان الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وتنطلق

الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي

ويلعب نيوكاسل وأستون فيلا في بث مباشر في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة بي إن سبورت بريميوم «bein sport1».

في الدوري الإسباني اليوم

يواجه نادي فالنسيا نظيره ليفانتي في الساعة 10 بتوقيت القاهرة عبر قناة bein sport Hd1.

الدوري الإيطالي اليوم

لاتيسو يواجه كروتوني تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، والـ5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت أتش دي «bein sport Hd3».

أتالانتا يواجه سبيزيا كالتشو الساعة 9.45 م بتوقيت القاهرة

عبر قناة «bein sport Hd3».