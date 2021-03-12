شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف نشر اللعبة بين فتيات السعودية .. الرياض تحتضن سباق الدراجات النسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينظم الاتحاد السعودي للدراجات، الجمعة، سباق السيدات للدراجات الهوائية، في الرياض، ضمن الموسم الرياضي الداخلي 2021 م .

وينطلق عند الثالثة من مساء، الجمعة، السباق المخصص للسعوديات لمسافة 15 كيلو متراً«فردي ضد الساعة» من أمام البوابة رقم «5» لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الطريق المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي.

ومن ناحيتها أوضحت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الدراجات، أن سباق السيدات خطوة فاعلة لتمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات وخطوة أولى لهن للاحتراف مستقبلاً خاصة أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.

وأكدت أن الاتحاد السعودي للدراجات يبذل جهده لدعم هذه الرياضة ونشرها بين فتيات الوطن بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم اللجنة النسائية لتمكين المرأة .

وقدمت شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على ما يبذله لدعم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص.

ويشهد السباق دخول فريق doves ride ضمن دائرة المنافسة للفوز بلقب الدراجات الهوائية النسائي بقيادة شهد التركي مؤسسة الفريق ومشاركة العضوات دانة اليمني ومي عبدالعزيز ومشاعل السعيدي والهنوف الحواس تحت تدريب المدرب سعد مرزوق وبمتابعة ناصر مطرد مستشار الفريق.