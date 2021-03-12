شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة العجوز تخلع كريستيانو رونالدو بعد وداع دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يكبد النادي خسائر مالية كبيرة، بعد فشله في مساعدة الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأساسي للتعاقد معه مقابل 100 مليون يورو من ريـال مدريد الإسباني قبل 3 مواسم، بحسب تقارير صحفية .



وودع يوفنتوس البطولة الثلاثاء الماضي أمام بورتو البرتغالي، بعد فوزه على ملعبه بنتيجة «3ـ2»، لكنه خسر الذهاب «1ـ2». وحمّل الكثيرون رونالدو 36 عامًا مسؤولية الخروج من البطولة، لا سيما في الكرة التي سجل منها بورتو الهدف الثاني، ولم يتطاول لها في حائط الصد لإخراجها.

ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت»، التي تصدر في تورينو، فإن أندريا أنييلي، رئيس النادي، سيعقد جلسة مع رونالدو، لبحث رحيله قبل انتهاء عقده الحالي المستمر حتى يونيو 2022، ويتقاضى بموجبه 30 مليون يورو سنويًّا.



ونشرت الصحيفة، على غلافها، صورًا لرونالدو واثنين من اللاعبين الصغار وهما فيدريكو كييزا المهاجم، الذي سجل كل أهداف الفريق أمام بورتو، والهولندي ماتيس دي ليخت قلب الدفاع، وعنونت عليها: «اليوفي.. إعادة التأسيس».

أما «لاجازيتا ديللو سبورت» فذكرت أن رونالدو، قد لا يكون سعيدًا، ولكنه يعلم أنه ليس من السهل أن يحصل على نفس راتبه في نادٍ آخر، لذا فإن الحل قد يكون رحيله في نهاية الموسم.

وكان جيوفاني كوبولي الرئيس السابق ليوفنتوس أكد في تصريحات لإذاعة بونتو نوفو الإيطالية، أن الصفقة كانت خطأ من البداية، لضخامة قيمتها.