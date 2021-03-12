شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي يوسف النصيري بجوار محمد صلاح في تشكيل الأسبوع بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن القائمة المثالية للأسبوع الأول من جولة الإياب بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء النجمان المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، والمغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، على رأس القائمة التي أعلن عنها يويفا اليوم على موقعه الرسمي.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز ليفربول (2-0) على لايبزيج الألماني أمس الأربعاء، ليقود الفريق الأحمر لتكرار فوزه على منافسه، بعدما فاز بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين الشهر الماضي وشهدت تسجيل (الفرعون المصري) هدفا آخر في مرمى الفريق الألماني، ليساهم بشكل كبير في تأهل (الريدز) لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة، كما عزز صدارته لقائمة هدافي ليفربول في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، بعدما سجل 25 هدفا في 39 مباراة لعبها بجميع البطولات حتى الآن، بواقع 17 هدفا في الدوري الإنجليزي و3 أهداف بكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لأهدافه الـ5 في دوري الأبطال.

ويحتل صلاح المركز الـ32 حاليا في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 27 هدفا، بواقع هدفين مع بازل السويسري وهدفا مع روما الإيطالي، بالإضافة إلى 24 هدفا مع ليفربول، يحمل بها الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع الفريق الإنجليزي بالمسابقة القارية.

في المقابل، أحرز يوسف النصيري هدفين خلال تعادل فريقه إشبيلية (2-2) مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، لكنه برغم ذلك، عجز عن قيادة الفريق الأندلسي لمواصلة مشواره في البطولة، بعد خسارته (2-3) أمام نظيره الألماني في مباراة الذهاب.

وسجل النجم المغربي الهدف الأول لإشبيلية من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع 5 لاعبين آخرين.

وبفارق 4 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند (المتصدر)، الذي انضم أيضا للقائمة المثالية بتسجيله هدفي دورتموند في شباك إشبيلية، ليقود الفريق الألماني للصعود إلى دور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم (2016/2017).

وخلت القائمة من الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رغم تسجيله هدفا رائعا خلال تعادل الفريق الكتالوني (1-1) مع مضيفه باريس سان جيرمان، لكنه لم يكن كافيا لتأهله للدور المقبل، عقب خسارته القاسية (1-4) ذهابا على ملعبه.

وغاب النجم كريستيانو رونالدو عن القائمة أيضا، بعدما ظهر بشكل باهت خلال فوز يوفنتوس (3-2) على ضيفه بورتو، ولم يمنح هذا الفوز بطاقة التأهل للفريق الإيطالي إلى دور الثمانية، بعدما تفوق عليه الفريق البرتغالي بفارق الأهداف المسجلة في ملعب المنافس، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز بورتو (2-1) في العاصمة البرتغالية لشبونة.