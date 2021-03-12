شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضى لباريس سان جيرمان يكشف حقيقة التفاوض مع ميسى ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن ملفات عديدة وحاسمة بشأن صفقات الموسم الجديد، وتمديد عقد نجمي الفريق نيمار جونيور وكيليان مبابي.

وصرح ليوناردو عبر شبكة «راديو مونت كارلو»: «الكل يعرف نوايانا بشأن التمديد لنيمار ومبابي، لا توجد أسرار. نحاول الوصول إلى نتائج، فالعقد يربط بين طرفين.»

واستكمل: «بشأن مبابي فالجميع يعرف نيتنا فهى واضحة للكل، وفي مرحلة ما سنكون علينا أن نصل إلى نتيجة، والحقيقة المؤكدة حاليا أن كيليان تعاقده ينتهي بعد 15 شهرا، ولا داع للقلق.»

وبشأن سلوكيات نيمار خارج الملعب وكثرة إصاباته، قال: «تحدثت أنا ونيمار كثيرا، لقد كنت واضحا معه وهو كذلك كان واضحا، وليس لدينا ما نلوم عليه نيمار بشأن التزامه وسلوكه، فكل شيء يتم تفسيره في اتجاه ما، وربما كان ذلك سبب سوء التفاهم في الفترة الماضية»

وأردف«أي لاعب كرة قدم معرض للإصابات، لا مجال للخلط بين الأشاء، فهو بلا جدال لاعب رائع، أطلب احترامه.. عندما كنت مطالبا بالتحدث معه فعلت، وعندما أضطر للدفاع عنه، لن أتردد.

وتطرق ليوناردو أيضا للحديث عن إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة، قائلا: «نحن في مارس، ونستعد لمرحلة حاسمة في الموسم، لذا فالوقت غير مناسب للحديث عن الأمر، ننتبه دائما لكل الملفات ولكن في الوقت الحالي لا ننشغل بأي أمور مستقبلية سوى تمديد عقود لاعبينا، وتقييم مواردنا المالية.

واستطرد«يسعدنا أيضا أن بي إس جي يرتبط اسمه بإمكانية ضم اللاعبين الكبار مثل كريستيانو رونالدو، إنه أمر يجعلنا محط تقدير شديد، ويؤكد أنه بإمكاننا التعاقد مع لاعبين كبار، ولكن أكرر لا توجد مفاوضات جارية مع لاعبين جدد.