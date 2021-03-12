شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يخطف نقطة من الفجيرة في الوقت القاتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نجح فابيو ليما في إنقاذ فريقه الوصل، من خسارة محققه واقتناص نقطة ثمنية من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع أمام مضيفه الفجيرة خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب «الذئاب» وأسفر عن التعادل 1-1.

وبهذه النتيجة يصبح الوصل برصيد 30 نقطة، والفجيرة 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفجيرة بهدف وحيد في ظل أداء حذر من الفريقين، ووسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض عبر بعض المبادرات الهجومية عن طريق الثنائي كوتينهو وفراس بالعربي، حتى تمكن الأخير من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 39 من تسديدة مباغتة على يسار الحارس حميد عبدالله.

وفي المقابل، لم تكن للوصل خطورة تذكر طيلة الـ45 دقيقة الأولى باستثناء بعض المحاولات الفردية لم يكتب لها النجاح، أخطرها تسديدة فابيو ليما وتصدى لها الحارس عبدالله التميمي ببراعة، وكرة علي صالح التي مرت بجوار القائم.

وكاد «الذئاب» يضيف الهدف الثاني مع انطلاقة الحصة الثانية من الكرة الثابتة التي نفذها التونسي بالعربي أبرز نجوم المباراة ووقف لها القائم الأيمن بالمرصاد، ونال على اثرها المدافع البرازيلي نيريس البطاقة الحمراء بعد عرقلته للاعب علي عيد في مواجهة المرمى ليكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين.

كما طالب لاعبو الفجيرة بركلة جزاء جراء عرقلة بالعربي داخل الصندوق، ولكن الحكم لم يحتسب شيئاً بالرغم من رجوعه لتقنية «فار»، وفي المقابل استمر الوصل على المنوال نفسه الذي كان عليه في الشوط الأول من دون تحسن يذكر، بالرغم من التبديلات التي دفع بها المدرب هيلمان، قبل أن تتدخل تقنية «فار» وتعلن عن ركلة جزاء للوصل إثر كرة مشتركة بين الحارس التميمي واللاعب ليما انبرى لها الأخير محرزاً هدف التعادل عند الدقيقة 92 ثم يتلقى اللاعب علي عيد من الفجيرة البطاقة الحمراء بسبب احتجاجه على قرارات حكم اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

أدار المباراة الحكم أحمد درويش، وعاونه على الخطوط جاسم عبدالله وعلي الشحي وعبدالله راشد حكماً رابعاً، وحسن عيسى مقيّم الحكام، ومبخوت الهاجري مراقب المباراة.