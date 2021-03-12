استقالة ورفض وإعجاب «شيكابالا».. تعرف على ردود أفعال الزمالكاوية بعد إقالة باتشيكو وتعيين كارتيرون

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك، مساء أمس الخميس، عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأصدر النادي الأبيض بياناً أعلن خلاله تعيين كارتيرون مديراً فنياً للفريق، ليقود مران الفريق المُقبل بعد رحيل باتشيكو.

وأوضح الزمالك في بيانه سبب اختيار كارتيرون "نظراً لمعرفته الجيدة بالفريق وفوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي العام الماضي مع الفريق".

استقالة عبدالحليم علي

وبعد الإعلان عن التعاقد مع كارتيرون ورحيل باتشيكو، أعلن عبدالحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن القلعة البيضاء، عقب رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال العندليب في بيان رسمي نقلته صحيفة "الوطن": "احتراماً لجماهير الزمالك العظيمة التي هي العصب الأساسي والداعم الكبير والفعال لفريق الكرة، أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في عملي كمدير للكرة".

وأضاف عبدالحليم علي: "أتوجه بالشكر لجمهورنا الحبيب الذي تربطني به علاقة أبدية، وكذلك أشكر لاعبي الزمالك الذي أثق أنهم على قدر المسئولية وقادرون على بذل أقصي الجهد للوقوف على منصات التتويج".

وتابع: "أشكر المدير الفني جايمي باتشيكو الذي عمل بإخلاص طوال الفترة الماضية، وترك الفريق متربعا على قمة الدوري، متمنيا كل التوفيق للجهاز الفني الجديد في أن يحقق طموحات الملايين من الجماهير الوفيه في كل مكان عاش الزمالك فى قلوبنا".

ميدو حزين

من جانبه، أطلق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تغريدة مثيرة بعد الإعلان عن رحيل باتشيكو والتعاقد مع كارتيرون.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة قال فيها: "حزين على الزمالك".

تغريدة أحمد عيد عبدالملك.. وإعجاب شيكابالا

كما علّق أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، على قرار التعاقد مع كارتيرون.

وكتب عبدالملك تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ "تويتر"، قال فيها: "أسوأ قرار في أسوأ توقيت علشان خاطر أسواء مدرب من ناس متعرفش في الكورة".

تغريدة عبدالملك أيدها قائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق "شيكابالا"، حيث حرص على عمل "إعجاب" على التغريدة، موضحاً بذلك موقفه من التعاقد مع كارتيرون ورحيل باتشيكو.

يشار إلى أن شيكابالا رفقة البرتغالي جايمي باتشيكو، كان يشارك في المباريات سواء بشكل أساسي أو كتغيير في جميع المباريات، أما عن فترة الفرنسي باتريس كارتيرون كان بعيداً عن المشاركة في المباريات التي قادها الفرنسي رفقة الأبيض.

استقالة خالد رفعت

أعلن خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بالنادي الأبيض.

وكتب رفعت عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: من أجل إحترامي لنادي الزمالك ولجماهيره.. أتقدم بالإعتذار عن عدم الاستمرار، أرجو تقبل الاعتذار عن التقصير، لقد حاولت وقاومت ولم أوفق.

وتابع رفعت: أشكر جماهير الزمالك على ثقتهم، ودعمهم وتفهمهم لما واجهته.. سنستمر بدعم النادي ولكن قد يكون من الخارج أفضل.

جدير بالذكر، أن خالد رفعت تولي منصب مدير التسويق بالنادي في شهر يناير الماضي، قبل إعلانه استقالته بعد شهرين من تولي المهمة.