نتس سيعيد تقييم حالة نجمه دورانت الاسبوع المقبل

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نيويورك : أعلن الكندي ستيف ناش مدرب بروكلين نتس المشارك في الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين الاسبوع المقبل أنه فريقه سيعيد تقييم الحالة البدنية لنجمه كيفن دورانت الغائب عن الملاعب منذ شهر بسبب اصابة في اوتار الركبة، مشيرا الى انه سيحتاج للمزيد من العمل قبل عودته.

ولم يؤثر غياب دورانت على اداء نتس الذي نجح في تحقيق سلسلة من 10 انتصارات في مبارياته الـ 11 الاخيرة، منها فوز وحيد مع نجمه المنضم الى صفوفه الموسم قبل الماضي قادما من غولدن ستايت ووريرز.

ويحتل نتس المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 24 فوزا مقابل 13 خسارة، خلف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر (24 13).

وبالرغم من أن دورانت عاد الى تمارين فريقه، إلا انه ما زال يحتاج للمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية الكاملة لخوض المباريات التنافسية.

وقال ناش "يتحسن كيفن تدريجيا طوال الوقت، وسوف يخضع لصورة بالاشعة الاسبوع المقبل، وحينها سنقوم بتقييمه"، مضيفا "ولكنه لم يلعب طوال شهر، لذا مهما جاء في صورة الاشعة، سيحتاج لمزيد من الوقت، في محاولة للتأكد من أننا نضعه في موقف يسمح له بانهاء الموسم بقوة".