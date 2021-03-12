شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يلتقى سيراميكا وديا 21 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى سيراميكا على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 21 مارس الجارى على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى أولى وديات الطلائع خلال فترة توقف الدوري بسبب الاجندة الدولية، ويلاقى طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل ثم يلاقى المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل على ستاد الاسكندرية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلى فى مباراته الأخيرة بالدوري ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة، ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الإسماعيلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأتى مباراة الإسماعيلى والأهلى المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، على رأس المباريات التى يدرسها بسيونى لاسيما أنها تشهد الظهور الأخير للدراويش بالمسابقة قبل مواجهة الطلائع.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.

فى شأن آخر، دخل أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، حسابات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.

ويعاني الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، وعدم تقديم طاهر محمد طاهر أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، باعتباره يلعب في المركزين الأيمن والأيسر.

ويتابع مسئولو النادي الأهلي أكثر من لاعب محلي خلال الموسم الحالي من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما مع تراجع أداء غالبية اللاعبين في هذا المركز.

ويحتل أحمد سمير صدارة ترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 7 أهداف بالتساوي مع عمر كمال لاعب المصري ويوسف أوباما لاعب الزمالك.