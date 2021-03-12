شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 مواجهات جمعت سموحة وأسوان قبل لقاء اليوم.. أبرزهم موقعة 3/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الجمعة، منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز مع دقات الثالثة عصراً حيث يستضيف سموحة نظيره أسوان على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر تماسيح النيل من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ترتيب سموحة وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف.

تاريخ مواجهات سموحة وأسوان

تعد مباراة اليوم هى السادسة بين الفريقين، حيث التقى أسوان وسموحة فى 5 لقاءات سابقة فاز كل فريق بمباراة وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز سموحة بهدف دون رد سجله ناصر ماهر من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الثامنة للمسابقة فى 15 ديسمبر 2019.

فيما انتهى لقاء الدور الثانى من دوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم فى 5 سبتمبر 2020 على ستاد كلية الشرطة بالعباسية فى الجولة 25 للمسابقة، سجل ثلاثية تماسيح النيل محمد عبد المجيد هاتريك وسجل ثلاثية سموحة ديريك تسيبامبى وناصر ماهر وصلاح محسن.

سامى يفتش عن انهاء دوامة التعادلات..وعبد العال يسعى لإستعادة نغمة الانتصارات

يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة للخروج من دوامة التعادلات التي تطارد فريقه فهو أكثر فريق حقق تعادلات في المسابقة مشدداً على لاعبيه ضرورة التركيز لخطف النقاط الثلاث لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري، في المقابل يأمل علاء عبد العال المدير الفني لأسوان في استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز للتقدم في سباق مراكز المسابقة.

وعن الخسارة من بيراميدز قال علاء عبد العال: الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا، وبيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف مدرب أسوان، أن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم والدور الثانى من المسابقة سيكون لتجميع النقاط، وأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة فى اللقاء المقبل من الدوري، وسموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا فى الدوري.