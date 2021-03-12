شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قرارات نور الدين فى مباراة الأهلى والإسماعيلى صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، عن أن اللجنة الفنية التابعة للجنة الحكام أكدت فى تقريرها أن قرارات الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة بالدورى جاءت صحيحة، خاصة فى اللعبات المثيرة للجدل.

وأوضح مسؤولو الجبلاية، أن اللجنة الفنية أكدت صحة ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم للنادى الأهلى بعد عرقلة حارس الدراويش لمحمد شريف مهاجم الأحمر داخل منطقة الجزاء، بينما أكدت عدم أحقية لاعب الإسماعيلى فى ركلة جزاء.

وأكد مسؤولو الجبلاية، أنه لم يتم توقيع عقوبات على الحكم الدولى نور الدين بعد المباراة، بعد مراجعة اللعبات المثيرة للجدل والتأكد من صحة قراراته فى المباراة.

وكان علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أكد أن الفريق لا يزال يعانى من الأخطاء التحكيمية التى ظهرت فى لقاء الأهلى والتغاضى عن احتساب ركلتى جزاء، الأولى بعد تعرض شكرى نجيب للشد من قبل دفاع الأهلى، إلا أن الحكم لم يرجع لتقنية الفار من أجل التأكد من الموقف، بجانب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لحسين السيد بعد عرقلته من قبل محمد هانى مدافع الأهلى، بعد العودة للفار للتأكد منها ولكنه تشبث بقراره بعدم احتسابها، بجانب احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها على الفريق قبل نهاية المباراة .

وطالب وحيد، فى تصريحاته، بضرورة تدخل لجنة الانضباط لمعاقبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بعد تهكمه بالألفاظ وبالحركات ضد حارس مرمى الفريق محمد مجدى قبل بداية الشوط الثانى.

واستكمل المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى: "نتعرض لضغوط من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بغية عدم استكمال مسابقة الدورى المحلى فى أعقاب الأخطاء التحكيمية المستمرة والتى كانت من الأسباب فى فقدان الفريق العديد من النقاط بجدول مسابقة الدورى المحلى".

وحقق فريق الأهلى الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الـ12 من بطولة الدورى المصري.