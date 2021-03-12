شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صلاح محسن ينعش الهجوم الأحمر بعد تألقه فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنعش صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، الاختيارات الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد تألقه خلال المباراة الماضية أمام الاسماعيلي في الدورى العام، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، حيث بادر بدر بانون بإحراز هدف التقدم قبل أن يغتال صلاح محسن أحلام الدراويش بالهدف الثاني.

السرعة والمهارة من أكثر العوامل المميزة لصلاح محسن في هجوم الأهلي، ولذلك لم يتردد مسئولو القلعة الحمراء في ضم اللاعب بعد تألقه مع إنبي، ليكون أحد أغلى الصفقات بالدوري المصري.

ففي موسم 2017/2018، تألق صلاح محسن مع زعيم الأندية البترولية، وأحرز 10 أهداف في 37 مباراة شارك فيها، وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليخطف أنظار الأهلي وينضم إلى الفريق الأحمر في موسم الانتقالات الشتوية بذات الموسم بصفقة كبدت الخزينة الحمراء 35 مليون جنية لتكون الأغلى في ذلك الوقت.

بعد انضمامه إلى الأهلي لم يحصل صلاح محسن على الفرصة الكاملة في المشاركة ولذلك فضل الخروج من الأهلي على سبيل الإعارة لينضم إلى سموحة في موسم 2019/2020، ليتوهج من جديد مع الفريق السكندري، ويسجل 6 أهداف ويصنع هدفين في 15 مباراة، قبل أن يعود مجدداً إلى الأهلي.

وداخل القلعة الحمراء من جديد، رفض بيتسو موسيماني مدرب الأهلي التخلي عن اللاعب في الانتقالات الشتوية، لرؤيته للدور الذي يمكن أن يلعبه صلاح محسن في خطته الفنية، وهو بالفعل ما حدث عندما دفع به خلال لقاء الاسماعيلي ليسدل هدفاً رائعاً.

وبلغ إجمالي مشاركات صلاح محسن مع الأهلي 43 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين لزملائه بالفريق الأحمر.



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