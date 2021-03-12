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شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يدعم أبو ريدة فى انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على دعم المهندس هاني أبو ريدة، المرشح على مقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكتب الحضري عبر حسابه على فيس بوك: كل التمنيات بالتوفيق والنجاح لـ هاني أبو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قارة أفريقيا، والتي ستقام اليوم الجمعة .
عصام الحضري
ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك اليوم والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده، واصطحب أبو ريدة معه رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية.
وأكد البيان الصادر عن المحكمة الرياضية الدولي استبعاد الرباعي كونستانت أوماري نائب رئيس الاتحاد الافريقي في انتخابات 2017 الماضية، وخير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والكاميروني سيدو مبومبو نجويا، والغيني مامادو أنطونيو سواري لعدم أهليتهم خوض انتخابات المكتب التنفيذي لكرة القدم.
كما أكدت المحكمة الرياضية الدولية على القرارات السابقة بشأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي السابق باستبعاده من انتخابات الكاف على خلفية تقليص العقوبات الموقعة عليه الى عامين بدلاً من أربعة بالإضافة الى تغريمه 50 ألف فرانك سويسري.