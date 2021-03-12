شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يدعم أبو ريدة فى انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على دعم المهندس هاني أبو ريدة، المرشح على مقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكتب الحضري عبر حسابه على فيس بوك: كل التمنيات بالتوفيق والنجاح لـ هاني أبو ريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قارة أفريقيا، والتي ستقام اليوم الجمعة .



عصام الحضري

ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك اليوم والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده، واصطحب أبو ريدة معه رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية.

ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية في لوزان بسويسرا استبعاد كونستانت أوماري رئيس الاتحاد الافريقي المؤقت سابقاً من سباق المكتب التنفيذي للكاف المقرر اقامتها غداً الجمعة في المغرب بالإضافة الى 3 مسئولين آخرين في واحدة من أكبر مفاجآت المعركة التي ستنطلق خلال الساعات المقبلة تأكيداً لقرار لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم أهليتهم للمنصب.