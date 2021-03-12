شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن يجهز عرض الإعارة خارج الأهلي بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل النادي الأهلي للموافقة على إعارة مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أو بيعه بشكل نهائي، لاسيما بعدما رحب اللاعب ووكيله بالرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعد الانتقادات العنيفة التي واجهها اللاعب من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تراجع مستواه وعدم استغلال الفرص التي يحصل عليها في الفترة الأخيرة، وبات ترتيبه الثالث بين مهاجمي الفريق الأحمر حاليا.

ويرحب مسئولو الأهلي بخروج مروان محسن للإعارة، لاسيما مع الاستقرار على عودة أحمد ياسر ريان بعد تألقه اللافت للنظر مع فريق سيراميكا، بخلاف التفكير في عودة عمرو جمال لصفوف النسور الحمر مرة أخرى، وهو ما يجعل فرص بقاء مروان في القلعة الحمراء صعبة.

ويوجد أكثر من نادي يهتم بالتعاقد مع مروان محسن سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي مثل نادي سيراميكا والإسماعيلي ، ولكن لم يحسم اللاعب قراره انتظارا لنهاية الموسم، في ظل حدوث مستجدات مع نهاية الموسم، قد تدفعه لتغيير رأيه أو الإقدام على تلك الخطوة.

ويجهز تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن عدة عروض للمفاضلة بينها خلال الفترة المقبلة واختيار الأفضل والأنسب بما يخدم مصلحة اللاعب ويتوافق مع رغبة النادي أيضاً.