شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحازم إمام تمهيدا لمشاركته مع الزمالك أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، لاختيار طبي خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الترجي التونسي المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية، وأدي برنامجا تأهيليا إلا أنه شعر بآلام قبل مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس في الدوري ليتم استبعاده من المباراة.

ويأمل الجهاز الفني فى لحاق حازم إمام بمباراة الترجي المقبل نظرا لأهميتها وحاجة الفريق لجميع اللاعبين أصحاب الخبرات.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما أمام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والتي أقيمت على استاد القاهرة، بهدفين نظيفين احرزهما المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.