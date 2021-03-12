"عقدة للترجي وأرقام قياسية".. كارتيرون يفتح صفحته الجديدة مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كاريترون ليتولي تدريب الفريق الأبيض بعد نحو 6 أشهر من الرحيل .

ورحل كارتيرون عن الزمالك في سبتمبر الماضي لقيادة فريق التعاون السعودي بعد فترة ناجحة مع النادي الأبيض انتهت بفوزه ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري.

ويملك الفرنسي رصيداً مميزاً مع الزمالك أكمل به أرقاماً قياسية قد يعززها في حالة نتائجه الإيجابية مع النادي الأبيض.

وتوج كارتيرون ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي في فبراير 2020 ليصبح أول مدير فني أجنبي يتوج ببطولتي سوبر أفريقيا عامين على التوالي وأول مدير فني بشكل عام في أفريقيا يتوج ببطولة السوبر مرتين متتاليتن بفريق توج بالكونفيدرالية.

وكان كاريترون قد توج مع الرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية 2018 ببطولة السوبر في 2019 على حساب الترجي قبل أن يفوز مع الزمالك بنفس البطولة في 2020 على حساب نفس الفريق.

اسطورة كارتيرون على الترجي منافس الزمالك الحالي وخصمه القادم في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأبطال لم تقتصر على بطولتي السوبر ، بل فاز المدرب الفرنسي على فريق باب سويقة 5 مرات من أصل 7 مواجهات قادها بفريقين مختلفين ليصبح الأجنبي الأكثر فوزاً على الفريق التونسي في أفريقيا.

ويملك كاريترون رقماً مميزاً أخر بالفوز على الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي ليصبح المدرب الأجنبي الأول الذي يترك الأهلي لتدريب نادي أخر ويتوج على حسابه ببطولة وهو ما كان يملكه الراحل محمود الجوهري فقط.

وكان كارتيرون قد قاد الزمالك في الموسم الماضي في 31 مباراة ، فاز بـ 19 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 ، توج بلقبين في 6 أيام ووصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .