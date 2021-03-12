الكشف عن السبب الرئيسي لفسخ عقد كارتيرون مع التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية السبب الرئيسي وراء فسخ التعاون السعودي لعقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي عاد لتدريب الزمالك، مشيرةً إلى أن بديله سيكون المدرب الصربي نيستو.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، فإن السبب الرئيسي الذي أدى إلى إلغاء عقد كارتيرون هو ارتفاع الراتب الشهري، والذي يصل إلى 150 ألف دولار.

وأضافت أن نادي التعاون توصل إلى اتفاق مع الصربي نيستو لتدريب الفريق، تبعا لمصادر خاصة.

وأشارت إلى أن إدارة نادي التعاون اتفقت أمس الخميس مع نيستو ليحل مكان باتريس كارتيرون، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين قبل إعلان نادي الزمالك عن التعاقد معه.

ومن المتوقع أن يصل المدرب الصربي إلى مدينة بريدة اليوم للتوقيع رسميا مع النادي خلفا لكارتيرون.

وانتقل كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

يذكر أن كارتيرون (50 عاما) تولى تدريب الزمالك في الموسم الماضي خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020.