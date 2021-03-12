شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستضيف منافسات مجموعته الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، منحه نادي الشارقة حق استضافة منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2021 التي تضم أندية (الشارقة، تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من التصفيات إما الوحدة السعودي، وإما القوة الجوية العراقي).

وتنطلق البطولة بمباريات التصفيات اعتباراً من يوم 7 و14 إبريل/ نيسان المقبل، فيما تنطلق مباريات دور المجموعات في الفترة من 14 إلى 30 من الشهر ذاته، وتعد النسخة الحالية الأكبر في تاريخ البطولة لمشاركة 40 فريقاً تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع خمس مجموعات لمنطقة الغرب، وخمس أخرى لمنطقة الشرق.

وتستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم أندية (الهلال السعودي، شباب الأهلي الإماراتي، الاستقلال الطاجيكي والفريق المتأهل من مباراة الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي).

وسيواجه نادي العين في التصفيات نادي فولاذ خوزستان الإيراني والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني)، وستقام مبارياتها في الرياض، فيما سيلعب نادي الوحدة مع نادي الزوراء العراقي والفائز منها سيلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أندية (بيرسبوليس الإيراني، الريان القطري، جوا الهندي)، وستقام مبارياتها في الهند.