«عودة الهارب».. أول تعليق من مرتضى منصور على تعيين كارتيرون وإقالة باتشيكو

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار تعيين باتريس كارتيرون مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وأصدر النادي الأبيض بياناً أعلن خلاله تعيين كارتيرون مديراً فنياً للفريق، ليقود مران الفريق المُقبل بعد رحيل باتشيكو.

وأوضح الزمالك في بيانه سبب اختيار كارتيرون "نظراً لمعرفته الجيدة بالفريق وفوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي العام الماضي مع الفريق".

وأعرب مرتضى منصور عن غضبه من قرار تعين كارتيرون مدربًا للزمالك، وتساءل مندهشًا: "كارتيرون الهارب!؟ نعم بالفعل، غير الشرعي يأتي بالهارب.. الإدارة غير الشرعية هي من تتعاقد مع الهاربين".

وأكد منصور، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، رفضه للقرار، مضيفاً: "هل الأزمة في جايمي باتشيكو؟، الأزمة ليست في المدرب أو اللاعبين، بل الأزمة في من يديرون نادي الزمالك حاليًا".

واكتفى منصور بإرجاء أزمات الفريق الحالية لإدارة النادي بوجه عام، دون الحديث تفصيلًا عن أسباب تلك الأزمات.