شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى اتفاقه مع مستشفى جامعة قناة السويس لإجراء مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اتفاقه مع مسئولى مستشفى جامعة قناة السويس على إجراء مسحات كورونا للفريق بالكامل بشكل دوري بأسعار مخفضة بعد قرار اتحاد الكرة بتحمل الاندية تكاليف مسحات كورونا، ورغم اعتراض مسئولى الدراويش مثل باقى أندية الدوري على القرار إلا أن المجلس قرر اللجوء لهذا الحل بشكل مؤقت لحين حسم الازمة بشكل نهائى .

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ويبدأ الدراويش اليوم الجمعة الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الاسبوع السادس عشر للمسابقة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مواجهة الأهلي تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناًُ قوياً.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في فخ الهزيمة في 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الاهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك ، والاهلى ".