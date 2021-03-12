شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى قمة دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة مساء اليوم الجمعة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار الجولة الـ 14 بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة الفريق الأبيض بالقلعة البيضاء.

وتشهد هذه الجولة مواجهات قوية ايضا بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كلا من ، سموحة مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الصيد و دلفى مع الجزيرة و الشمس مع هليوبوليس ، بينما تم تأجيل لقاء الطيران مع أصحاب الجياد .

و يحتل الأهلى المركز الأول فى المسابقة برصيد 36 نقطة يليه الصيد فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة و من بعده الزمالك فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة .

فيما تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، القناة مع طلائع الجيش و الداخلية مع سموحة و سبورتنج مع بتروجت و الإتحاد السكندرى مع الأهلى و الطيران مع الزمالك و الترسانة مع هليوبوليس .

و يحتل فريق الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول بريد 20 نقطة يليه الإتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة ثم الأهلى فى المركز الثالث برصيد 16 نقطة ثم طلائع الجيش رابعا برصيد 15 نقطة و سموحة فى المركز الخامس بنفس الرصيد .

شهدت الجولة السابعة بدورى رجال الطائرة التى أقيمت الإثنين الماضى فوز كلا من ، هليوبوليس على القناة 1/3، و بتروجت على الترسانة 1/3 و الزمالك على الداخلية 0/3، و الأهلي على الطيران 0/3، والاتحاد السكندري على طلائع الجيش 2/3 .