شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يستدرج أسوان فى افتتاح الجولة السادسة عشر للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فمع دقات الثالثة عصراً يستضيف سموحة نظيره أسوان على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر تماسيح النيل من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في عشرة وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف.

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة للخروج من دوامة التعادلات التي تطارد فريقه فهو أكثر فريق حقق تعادلات في المسابقة مشدداً على لاعبيه ضرورة التركيز لخطف النقاط الثلاث لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري، في المقابل يأمل علاء عبد العال المدير الفني لأسوان في استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز للتقدم في سباق مراكز المسابقة.

وعن الخسارة من بيراميدز قال علاء عبد العال: الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا، وبيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف مدرب أسوان، أن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم والدور الثانى من المسابقة سيكون لتجميع النقاط، وأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة فى اللقاء المقبل من الدوري، وسموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا فى الدوري.