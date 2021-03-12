شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المقاولون يواصل الغياب عن الفريق أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ثلاثي المقاولون العرب، محمد سالم، وخالد الحسيني وعبد الرحمن فاروق، غيابهم عن تدعيم صفوف الذئاب، في المباراة القادمة أمام غزل المحلة والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويواصل الثلاثي عملية التأهيل على هامش مران الفريق، حيث يعاني سالم من إصابة الركبة، فيما كان الحسيني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية بمباراة الجونة في الجولة قبل الماضية.

ويستأنف فريق المقاولون تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً للقاء المرتقب، حيث تقرر أن يسافر الفريق يوم السبت المقبل إلى المحلة للدخول في معسكر مغلق، وكان المقاولون قد خاض مباراة المقاصة الماضية، بدون إجراء مسحة طبية، بعدما أعلن اتحاد الكرة إلغاء المسحات، نظراً لتكلفتها العالية.

وكان الجهاز الفني للمقاولون قد راجع المباريات الماضية للمحلة سواء بالدوري أو كأس مصر، وعقد الجهاز الفني أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق لشرح التعليمات الفنية قبل اللقاء المرتقب.

ورفض المقاولون العرب خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الماضية خوفاً من الإجهاد، واكتفى الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة فقط عقب مباراة المقاصة الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية .

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 8 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.